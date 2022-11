Aracely Arámbula enciende las redes en lencería roja transparente

A sus 47 años, la actriz presumió sus atributos en un candente conjunto provocando decenas de picantes halagos.

Aracely Arámbula fue el centro de la atención en redes sociales tras publicar una candente fotografía en sus historias, demostrando por qué es considerada una de las mujeres más bellas de la farándula mexicana.

La actriz derrochó belleza y sensualidad luciendo un revelador conjunto de lencería en color rojo pasión, con el cual, además de lucir más hermosa que de costumbre, también hizo que le llovieran decenas de halagos de parte de sus miles de admiradores.

Fue a través de la aplicación de la camarita donde difundió la fotografía en cuestión, la cual, únicamente tuvo el objetivo de deleitar la pupila de los más de 6.4 millones de seguidores que tiene en dicha plataforma.

Las reacciones no tardaron en llegar, pues se trató de un revelador conjunto que estaba confeccionado con tela de encaje, por lo que dichas prendas fueron muy reveladoras y remarcaron la curvilínea silueta de la ex pareja de Luis Miguel, quien para lucir todavía más sensual estaba utilizando una especie de camisón en color negro.

En el hogar de Aracely Arámbula las cosas han cambiado mucho ahora que sus hijos, Miguel y Daniel, ya son unos adolescentes, y como pocas veces, habló de la relación que tiene con ellos ahora que piensan diferente.

Incluso señaló que los chicos de 15 y 13 años llegan a ser celosos con ella.

“Mis hijos, son celositos, no creas”, dijo en una charla para el programa ¡Siéntese quien Pueda!. “Es increíble cómo va pasando el tiempo y van entendiendo. Y me dicen: ‘Mamá, si tú tienes novio, no va a venir aquí a la casa a vivir’”, contó sobre cómo la protegen.