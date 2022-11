Vadhir rompe el silencio y revela detalles del accidente de Eugenio Derbez

Vadhir Derbez fue acusado de golpear hasta causar fracturas a su padre Eugenio Derbez.

Vadhir rompió el silencio en torno al accidente de su padre, Eugenio Derbez, quien tras una caída sufrió diversas fracturas en el hombro que aún lo mantienen convaleciente. Además, señaló que es probable que suba un video a su canal de YouTube del lamentable hecho.

Fue el pasado 29 de agosto cuando el popular comediante mexicano sufrió un accidente jugando en realidad virtual, el cual lo mandó directamente al hospital para ser intervenido quirúrgicamente.

Entrevistado en el programa “La Caminera” Vadhir bromeó al respecto, al asegurar que los juegos de realidad virtual “son muy peligrosos para personas que ya están avanzadas en edad“.

“El señor (Eugenio) se puso un ‘Headset’ y creyó que iba a caer a un precipicio y cuando saltó de una tabla, en vez de entender que estaba en un piso seguro, no se qué pasó por su cabeza, terminó en el suelo de una manera muy bizarra”, declaró.

El integrante de la dinastía Derbez confirmó lo dicho por su padre respecto a que todo su peso cayó sobre su propio hombro: “Ahí el señor comprendió que no todo es gracia en la vida”.

Ya en tono serio, Vadhir señaló que ahora puede bromear sobre el incidente, pues su padre se encuentra “mucho mejor físicamente” pero que en el momento “sí estuvo muy denso”.

“Cuando (Eugenio) empezó de ‘ay, mi hombro’, inmediatamente me pidió que lo llevara al hospital. Yo le dije, ‘espérate a que se te quite un poquito el dolor’ y me dijo ‘no, escuché los huesos tronando’”, agregó.