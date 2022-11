Ricardo Arjona: “¿Cómo anda, champion? ¿Está yendo bien la venta o no?”

Esto dijo el artista guatemalteco a un revendedor de entradas a quien sorprendió cuando le preguntó si tenía boletos disponibles para su segundo concierto de su gira "Blanco y Negro".

El guatemalteco Ricardo Arjona, quien este domingo, 13 de noviembre, ofrecería su segundo recital en Ciudad de Guatemala, sorprendió a un revendedor de entradas a inmediaciones de Cayalá.

Este simpático video lo subió a sus redes sociales el cantautor jocoteco quien brindará un segundo concierto en Explanada Cayalá como parte de su gira “Blanco y Negro“.

La primera presentación fue un rotundo éxito a donde asistieron miles de guatemaltecos quienes cantaron junto con él sus mejores éxitos.

“¿A cuánto las entradas, amigo?”, pregunta en primera instancia una persona que está grabando desde el interior de un vehículo, el cual es conducido por el mismo Arjona, a lo que responde el revendedor: “¿De qué localidad querés?”.

La brevísima charla es interrumpida cuando Ricardo Arjona le pregunta a la persona “Pero… ¿será que vale la pena o no?” y es cuando el vendedor queda sorprendido y atónito al ver al multigalardonado artista a centímetros de él, y solamente puede decir “mucho gusto” y le extiende el puño.

“¿Cómo anda, champion? ¿Está yendo bien la venta o no?”, pregunta Arjona, pero el comerciante, sin más que respirar profundo y manipular como puede su teléfono para encontrar la cámara, le pide una fotografía.

La escena de a penas unos segundos y que fue titulada como “Cosas que pasan”, fue compartida en la cuenta oficial de Instagram de Arjona, quien lucía un pañuelo en la cabeza, unos extravagantes lentes oscuros y camiseta.

El corto video despertó innumerables comentarios en la publicación, unos muy cómicos:

Sin embargo, hubo otros que no fueron tomados con simpatía, sino que reprochaban la práctica de la reventa de boletos. Uno de ellos fue el siguiente:

“Los revendedores han sido y siempre serán los enemigos número uno de un fan, compran las mejores entradas al mejor precio y nos despluman a nosotros después, juegan con nuestra ilusión a su conveniencia por dinero. No puedes venir tú a darle el privilegio de estrechar tu mano, cuando hay fans ahí afuera soñando con estar al menos un poquito más cerca de ti. Es un detalle precioso que andes en la calle interactuando con tu gente, y yo soy la primera que sale a aplaudirte y emocionarse cuando sorprendes a alguien con tu cercanía, pero esta vez sí me dolió porque no se lo merece ni un poquito. Y no te digo más nada porque me distraje con esos brazos pero buenoooo… jajajaja te amo, bye”