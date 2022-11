Destrozan a Gabriel Soto por verse “avejentado” en portada de revista

Los usuarios criticaron el aspecto físico del actor señalando que Irina Baeva absorbió su juventud dejándolo acabado.

Desde hace algunas semanas, Gabriel Soto se ha visto envuelto en diversos escándalos tras la presunta ruptura amorosa con Irina Baeva; sin embargo ninguno de los dos ha mencionada nada al respecto.

En medio de los rumores, el galán de telenovelas ofreció una entrevista exclusiva a “People en Español” y, compartieron en Instagram su acostumbrado ‘digital cover’, hecho que generó infinidades de comentarios negativos en su contra, debido a su aspecto físico.

A su vez, las impresiones no se hicieron esperar y la gran mayoría estuvo de acuerdo con que no se veía nada bien. Diversos internautas mencionaron el hecho que haya sido Irina quien posiblemente no haya tenido buena “mano” durante la relación, lo que habría ocasionado cierto desmejoramiento en él.

Los seguidores de la mencionada plataforma aprovecharon para explicar que debería buscar otras alternativas y, una de ellas sería la cirugía estética tras considerar que aparenta mucho más edad de lo que tiene.

“Qué le pasó? Está como cuando llegas de la borrachera a la escuela”

“No sé, pero el karma como que a veces pega con la vejez prematura o fue pésima esa mano de Irina Baeva”

“Te dejaron por uno más joven”

“La Irina le absorbió la juventud“

“Luce muy desmejorado, acabado lo veo”

“En sus ojos se le ve la tristeza”

“Díganle que se opere, ya parece un hombre de 60 años”

“Qué descuidado y avejentado se ve”

Confesiones del actor

Gabriel Soto y la actriz de origen ruso llegaron a tener una relación donde ambos compartían en sus redes sociales la gran mayoría de las cosas que hacían juntos, aunque en las últimas semanas todo fue cambiando y eso fue generando sospechas en sus seguidores de las distintas plataformas.

Durante la entrevista, el famoso evadió a hablar de su romance y varios usuarios en redes consideraron que esto se debía a que posiblemente la pareja había finalizado su relación.

“Termino el año lleno de bendiciones, con salud, trabajo, con amor, con el amor de mis hijas, con un proyecto que era el más importante en mi carrera”, comenzó a decir.

También puntualizó que no sólo se sentía pleno con el apoyo y cariño de su familia, sino que su trabajo también estaba dejando buenos frutos.

“Me siento con una madurez especial, actoral y a pesar que le estoy pegando a los 50 años me siento mejor que nunca físicamente, emocionalmente me siento en mi mejor momento”, señaló sin hacer ninguna referencia a Irina.

