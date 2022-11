El comediante tiene al menos tres denuncias por acoso sexual.

Carla Oaxaca, una de las presuntas víctimas que interpuso una denuncia por acoso sexual contra José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como“Chuponcito”, aseguró que el popular payaso será vinculado a proceso. Entrevistada en el programa televisivo “Ventaneando”, la mujer afirmó que el popular payaso será notificado de su vinculación a proceso, con lo cual dará inicio el juicio por la denuncia que interpuso de acoso sexual.

Carla Oaxaca interpuso la denuncia contra Flores Jandete en el 2020 por el delito antes mencionado. A decir de quien fuera manager y asistente del payaso, el señalado le hizo varias insinuaciones sexuales e incluso intentó besarla a la fuerza.

En el 2021, una jueza de distrito decretó que no vincularía a “Chuponcito” a proceso, por lo que la mujer recurrió a una tercera instancia, la del amparo, cuya resolución resultó, al final, favorable para la mujer.

El comediante enfrenta otras acusaciones de acoso, como la de Lezlye Ivonne Luévano, exbailarina del famoso, quien afirmó que le pedía fotografías desnuda o videos y amenazaba con correrla si no lo realizaba.

“Me pedía fotografías desnuda o videos, muchas veces lo rechacé y por rechazarlo condicionaba mi trabajo. Me corrió infinidad de veces, las veces que le decía que no. Mi sueldo dependía de su estado de humor: si él estaba de buenas, me pagaba lo que debía de ser, si él estaba de malas, me pagaba menos”, declaró Luévano.