Autoridades desvelan más detalles sobre la muerte de Aaron Carter

El pasado sábado 5 de noviembre se dio la noticia del fallecimiento de Aaron Carter, el hermano de Nick Carter, a los 34 años.

El cuerpo sin vida de Aaron Carter fue encontrado en su casa de Lancaster, California. En concreto y según las primeras informaciones, el famoso estaba en la bañera de la vivienda. Ahora la policía de California ha publicado más detalles sobre la muerte del hermano del integrante de The Backstreet Boys.

Según ha recogido el periódico estadounidense Mirror el cuerpo de Aaron Carter fue encontrado por un empleado doméstico, que según vecinos de Carter, exclamó: “¡Está muerto! ¡Está muerto!”. Inmediatamente el empleado llamó a la policía informando de que un hombre se había ahogado en la bañera.

Cuando los detectives de homicidios llegaron al lugar no encontraron pruebas de una muerte violenta o causada por una tercera persona y de momento, se ha descartado que Aaron Carter hubiese acabado con su vida. Es más, los amigos del cantante han informado que él tenía planes de ir al estudio para grabar música nueva la próxima semana.

En la información que publica Mirror se destaca que el círculo del cantante cree que Aaron Carter pudo haber sufrido una recaída tras ingresar en rehabilitación en septiembre. El artista llevaba teniendo problemas con la adicción a las drogas desde hace más de diez años. “La verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, escribió Nick Carter.

En una desgarradora entrevista de 2017 en el programa The Doctors, Aaron Carter confesó que su mayor miedo era no ser capaz de vivir tanto tiempo como pudiera.”Me da miedo morir antes de tiempo”, dijo en ese momento el artista. “Quiero decir que siempre existe esa preocupación, pero también está el hecho de que tuve que despedirme de mi hermana en el ataúd”, dijo entonces. “Tuve que besarla justo en la mejilla y no paré de besarla. Eso fue algo aterrador”, comentó en ese momento tras la pérdida de su hermana por adicciones.

