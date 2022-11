VIDEO. Los Backstreet Boys se despiden de Aaron Carter durante concierto

En redes sociales se difundió el último video que grabó Aaron Carter, en el que destacó el talento de su hermano para cantar y se despidió diciendo que lo amaba.

La icónica banda de pop de los años 90, los Backstreet Boys, se despidieron a manera de homenaje de Aaron Carter, hermano de Nick Carter, miembro de la agrupación musical durante un concierto celebrado en Londres.

Durante un concierto programado en Inglaterra, los Backstreet Boys se despidieron de Aaron Carter dedicando unas palabras.

Con la canción “No Place”, los Backstreet Boys hicieron más emotiva la noche en la Arena 02, mostrando al mismo tiempo imágenes de cada uno con sus familias y cerrando con broche de oro, con una imagen de Aaron Carter con las manos juntas y una playera oscura, con los años 1987-2022.



Kevin Richardson se dirigió a los asistentes al concierto con micrófono en mano y manifestó la tristeza en los corazones de los miembros del grupo por la pérdida de Aaron Carter.

Fundidos en un fuerte abrazo y con lágrimas en el rostro, los miembros de los Backstreet Boys dieron su apoyo a Nick Carter, hermano de Aaron, por el reciente fallecimiento ocurrido en el baño de su casa en Lancaster, California.

El integrante de los Backstreet Boys, Nick Carter, hizo pública una emotiva despedida a través de Instagram para su hermano Aaron Carter, donde lamentó el fallecimiento de su hermano menor y culpó de la “relación complicada” entre ambos a la adicción y enfermedad mental del joven artista de 34 años.

Recientemente, Aaron Carter había hecho una transmisión en vivo a través de TikTok, en el que cantó el tema “Shape of My Heart” de los Backstreet Boys, donde destacó el talento de su hermano para cantar y dijo que lo amaba.

I took this screen recording of @AaronCarter on 10.15.22 during a TikTok live. In it he sings the song “Shape of My Heart” by his brothers band, @BackstreetBoys. He is quoted saying “He’s a good fucking singer. I love my brother. I got your back, bro!” to his brother @NickCarter pic.twitter.com/JQFzTZxBSq

— RueCrossing_xo (@Rue_Crossing) November 5, 2022