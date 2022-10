Destrozan a Britney Spears por criticar a Selena Gómez y BLACKPINK

Tras arremeter contra Christina Aguilera hace tan sólo un mes, Britney Spears no aprende y vuelve a criticar a Selena Gomez y a BLACKPINK.

Desde que se liberó de la tutela de su padre, Britney Spears recurrió a las redes sociales para desahogarse. La artista de 40 años ha arremetido en numerosas ocasiones contra su familia y el maltrato que sufrió durante años, sin embargo, también ha criticado a otras artistas.

Hace poco más de un mes, la famosa generó polémica al publicar un mensaje sobre lo mucho que tuvo que lidiar con su peso y verse delgada sobre el escenario. Para justificar que era una persona delgada, arremetió contra Christina Aguilera asegurando que si hubiera tenido sus bailarinas ella también se hubiese visto delgada.

Este comentario fue de disgustó para Aguilera y Selena Gomez, quienes dejaron de seguir a Britney en redes sociales. Ahora, Spears ha criticado el discurso que pronunció Gómez en los American Music Awards de 2016, época en la que lanzó Ice Cream junto a la girlband surcoreana BLACKPINK.

“No quiero ver vuestros cuerpos en Instagram. Quiero ver lo que hay aquí”, pronunció Selena señalándose el corazón, “quiero dar las gracias a mis fans porque sois tremendamente leales”, comentó Selena Gómez.

Britney ha rescatado parte de este discurso para atacar a la exnovia de Spears: “¿No os encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan sobre sus creencias acerca de no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen ‘esto NO es algo que yo haría’, pero esas mujeres son las mismas que hacen videos con un presupuesto de cuatro millones de dólares en los que aparecen chupando y lamiendo helados”.

Con este mensaje, los usuarios se dieron cuenta rápidamente de que estaba haciendo referencia a Selena Gomez y a BLACKPINK.

“¡Estas otras chicas tienen algo más que cuerpos bonitos!”, ha continuado refiriéndose a BLACKPINK. “¿A quién le importa de qué alardean? Entonces, la próxima vez que vea a alguien en un video de gran presupuesto chupando piruletas, pero dando discursos justos avergonzando a otras mujeres por exponer sus cuerpos, me gustaría decirles que no sean hipócritas mientras chupan su piruleta con un enorme presupuesto… ¿por qué te opondrías firmemente a que las chicas reciban atención COMO TÚ y no tengan absolutamente nada?”, concluyó.

Tras sus comentarios, fans de Selena Gomez y BLACKPINK han criticado a la intérprete de Toxic. “Mejor borra tus cuentas”, “Ya sé feliz y deja de ver lo malo en los demás”, “Como a ella le encanta desnudarse, le ofende lo que dijo Selena”, “Pues ellas no necesita quitarse la ropa para ser famosas”, fueron algunas reacciones.

