Restringen cuentas de Twitter e Instagram de Kanye West

El polémico rapero estadounidense publico comentarios denunciados como antisemitas, los cuales borró posteriormente.

Instagram y Twitter restringieron las cuentas del rapero estadounidense Kanye West después de que publicara comentarios denunciados como antisemitas.

Una portavoz de Twitter dijo el domingo a la AFP que su cuenta había sido bloqueada debido a una violación de las normas de la red social.

Y una portavoz de Meta, la empresa matriz de Instagram, dijo a la AFP que el grupo había eliminado contenido -pero no quiso especificar cuál- de la cuenta de West por violar sus reglas.

Además, Instagram restringió su cuenta, lo que puede suponer impedirle publicar, comentar o enviar mensajes privados, según la misma fuente.

El rapero ha causado un gran revuelo en redes sociales desde que llevó una camiseta que proclamaba “White Lives Matter” (Las vidas de los blancos importan) durante la Semana de la Moda de París.

Se trata de una apropiación del famoso eslogan “Black Lives Matter” (Las vidas de los negros importan), emblemático de las protestas antirracistas del verano de 2020 en Estados Unidos, y una indirecta al movimiento.

Kanye West decision to wear a “White Lives Matter” shirt is disgusting, dangerous, and irresponsible. Some of y’all will rush to defend him. You should ask yourselves why… pic.twitter.com/YT4a6c9tKI

— Marc Lamont Hill (@marclamonthill) October 3, 2022