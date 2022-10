Fallece Robbie Coltrane, recordado por su papel de Hagrid en Harry Potter

Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de cine y televisión británica, tres de ellos de manera consecutiva, por su participación en la serie "Cracker".

El actor británico Robbie Coltrane, mundialmente famoso por interpretar a Hagrid, el gigante que se ocupa de los jardines y bosques de la escuela de magia Hogwarts en las películas de la saga de Harry Potter, falleció este viernes, 14 de octubre de 2022, a los 72 años.

Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de cine y televisión británica, tres de ellos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie “Cracker”.

También apareció en los filmes de James Bond “GolenEye” (1995) y “The World is not Enough” (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/CCofb6BMo6

— Wizarding World (@wizardingworld) October 14, 2022