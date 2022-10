FOTOS. Kenia Os sufre lesiones en el rostro tras sufrir un desmayo

Kenia Os alertó a sus millones de seguidores al anunciar que sufrió un desmayo y tuvo varias lesiones.

Kenia Os sufrió un desmayo que le provocó un fuerte golpe contra el suelo. La famosa compartió que tiene golpes en el rostro y su cuerpo pero aseguró que se encuentra estable pero le harán estudios del corazón y de la sangre.

A través de sus historias de Instagram, la influencer Kenia Os preocupó a sus seguidores al anunciar que se dirigía al hospital tras haberse desmayado.

“Gente, vamos de camino al hospital. Me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable”, comentó con una fotografía en la que se le puede ver la barbilla llena de sangre.

La influencer sinaloense publicó minutos más tarde otra historia en sus redes, en la cual aparece con un cubrebocas, asegurando que ya estaba esperando al médico. “Ya estoy en el hospital esperando al doctor, me abrí mi labio al parecer. Y también me rompí una carilla. Me están haciendo estudios de corazón y sangre”, comentó Kenia.

“Gracias a todos por sus bonitas vibras, por ‘Mía Mía’ dentro de todo esto, estoy muy feliz por la song. Malas energías aléjense de mí, después les cuento más. De momento estoy estable y me siento mejor”, concluyó.

Kenia Os lanzó ayer su nueva canción “Mía mía” lo que ha provocado también comentarios negativos. “Yo no le creó, esto es publicidad para su tema”, “Parece una historia falsa para promocionar su canción”, “Esta chicas no comen y luego las consecuencias”, fueron algunas reacciones.

