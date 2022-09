Dua Lipa enciende las redes con candente foto desnuda en la tina

¡Al borde de la censura! La cantante dejó con la boca abierta al dejar ver su cuerpo sin nada de ropa mientras tomaba un baño.

A su corta edad, Dua Lipa se ha convertido en unas de las celebridades más seguidas en las redes sociales, además de ser considerada una de las mujeres más lindas del mundo, y al parecer está empeñada en demostrarlo con sus sexys fotos.

Después de llenar su Instagram con fotos de su reciente gira por Latinoamérica, que incluye su doble “sould out” en Argentina, la cantante elevó la temperatura con una de sus fotos más hot hasta el momento.

La secuencia comienza con sus piernas sobre una camilla y sigue con despampanantes retratos en situación de relax, pero la octava foto es la que capto la mayor atención de las 87 millones de personas que la siguen.

Desnuda en una bañera, con espuma que baja de su cintura hacia su cola y un par de auriculares, la estrella británica posa mirando al horizonte, casi como si fuera una foto casual. En menos de 24 horas, la publicación ya cosechó casi un millón de likes y muchísimos comentarios de celebrities, como la modelo Vittoria Ceretti, que escribió: “ok, me acabo de morir”.

Después de que el miércoles pasado Dua Lipa diera un inolvidable concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México y posteriormente presenciara el sismo de magnitud 6.9 que se originó en Cacolman, Michoacán, y retumbó en la capital del país, otro miembro de su familia comenzó a viralizarse.

Se trata de Dukagjin Lipa, quien es su atractivo padre y se robó más de un suspiro en redes sociales después de que fue captado por TVNotas recorriendo las calles de Zona Rosa en la CDMX.

Fue principalmente en Twitter, donde algunos usuarios comenzaron a compartir imágenes del progenitor de la intérprete de éxitos como Levitating, One kiss o Break my heart y aprovecharon para resaltar que el hombre de 53 años era muy guapo.

“Ustedes sigan persiguiendo a #DuaLipa yo me quedo con el papá hermanas”. “Dua Lipa me está gustando para hijastra”. “Lo que más me gusta de #DuaLipa es su papá”. “Por favor, hablemos del tema que realmente importa: el padre de Dua Lipa aka Dukagjin Lipa. Por Dios, QUÉ HOMBREEEEE”, son algunas de las menciones que abundan en redes sociales.