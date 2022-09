Destrozan a Edwin Luna tras someterse a un tratamiento estético

Después de que se filtraran las imágenes de la cirugía, el cantante tuvo que confesar que acudió a una clínica para realizarse un “arreglito”.

Edwin Luna le dio tremendo susto a todos sus seguidores tras publicar unas fotografías acostado en una camilla de hospital, donde se observan los médicos realizando una cirugía en la zona del cráneo.

“Entro de emergencia al quirófano para una cirugía menor donde me implantaron cabello nuevo. Que increíble que hasta que me raparon me di cuenta de todo el cabello que me hacia falta en mi cabeza”, reveló en sus redes sociales.