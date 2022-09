Kimberly Flores presume su sexy atuendo que deja su trasero a la vista

La modelo guatemalteca compartió un video en sus historias donde aparece con un ajustado pantalón que mostraba sus atributos.

Publicidad

En diversas ocasiones la escultural figura de Kimberly Flores ha sido motivo de criticas y halagos en redes sociales. Y aunque usualmente se encuentra conforme con su aspecto, reveló que le ha costado trabajo tener las medidas que tiene.

Cada vez que puede, la modelo guatemalteca publica fotos bastante subidas de tono mostrando su tonificado cuerpazo, elevando la temperatura de sus miles de fans.

Esta vez, compartió un video en sus historias donde aparece luciendo un ajustado pantalón con aberturas en varias partes y que dejaba a la vista su trasero. Además vistió la parte de arriba de su bikini.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Las criticas no tardaron en llegar, pues los usuarios señalaron que ella es una mujer que si no “enseña no vende” y muchos señalaron que le quiere copiar el estilo a Manelyk, la famosa exparticipante de Acapulco Shore.

“Eso no es novedad si esa mujer no enseña no vende, nada más hay que ver de donde la sacaron #kimberlyflores”

“La copia barata de Manelyk”

“Pobre que baja autoestima tiene”

“😂😂😂otro outfit copiado a @manelyk_oficial 😂😂😂😂 se ve que la tiene bien stalkeada”

“Siempre copiando a @manelyk_oficial podrás copiar pero jamás caminarás como Manelyk, por algo te dicen la Kikokimberly 🤣”

“Esta mujer no me cae nada bien, y menos cuando quiere verse como alguien más”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

Medidas de la modelo

A través de su cuenta oficial en Facebook, Kimberly Flores compartió un video durante el cual asistió a un chequeo de salud rutinario. Y durante este reveló que su peso actual es de 58.5 kilogramos, cifra con la que se mostró conforme pero no a gusto.

Pues la también cantante reveló se encuentra intentando subir otros 3 kilos y medio para llegara a los 60; sin embargo, se le complica bastante. También dijo que naturalmente es una persona muy delgada lo cual le causa molestias al momento de mantener su figura.

“Para mi 55 es lo peor, quiero subir, nunca llego a los 60″, contó.

En cuanto a su estatura, en otro de sus videos señaló que mide 1.69 mts, lo mismo que su esposo, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kimberly Flores (@kimfloresgz)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kimberly Flores (@kimfloresgz)

(Visited 24 times, 24 visits today)

Publicidad