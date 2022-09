El Príncipe George asistirá al funeral de su la Reina Isabel

El primogénito del príncipe William y Kate Middleton, de 9 años, es el segundo en la línea de sucesión al trono, por detrás de su padre.

El príncipe y la princesa de Gales decidieron llevar a su primogénito, el príncipe George, al funeral de Estado de Isabel II. Los principales asesores de Palacio les pidieron a los duques de Cornualles y Cambridge que consideren esta opción de permitir que su hijo, segundo en la línea de sucesión al trono, asista a la multitudinaria y emotiva despedida a la Reina.

De este modo enviarían un poderoso y simbólico mensaje a la nación, según publica el diario británico Daily Mail, y sería excelente que el público viese al joven príncipe, que es el futuro de la monarquía, en el último adiós a su bisabuela, a la llamaba cariñosamente “Gan Gan”.

El funeral en honor a Isabel II que se lleva a cabo este lunes reunirá a 2.000 asistentes en la Abadía de Westminster, entre ellos jefes y exjefes de Estado y miembros de la realeza de todo el mundo, y será una jornada festiva para los británicos y tras la cual se continuarán con siete días de luto tal y como ya explicó el rey Carlos III.

Recordemos que George de Cambridge participó en la misa celebrada por su bisabuelo, el duque de Edimburgo, el pasado mes de marzo en la Abadía de Westminster. Su presencia en este multitudinario homenaje, junto a sus padres y su hermana, fue traducida como un paso adelante de la nueva generación.

No en vano, fue su debut en una cita de estas características, una auténtica cumbre de royals ya que a los Windsor se sumaron representantes de las monarquías europeas.

The Princess of Wales arriving at Westminster abbey along with Prince George and Princess Charlotte🖤 pic.twitter.com/9zLsqPbOtY

— Belle (@RoyallyBelle_) September 19, 2022