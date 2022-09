VIDEO. A Yuri se le sube una cucaracha en pleno concierto

Tremendo susto se llevó la cantante mexicana cuando el insecto estaba caminando por su cuello mientras ella estaba en el escenario.

Hace unos días, Yuri se llevó un gran susto luego de que una cucaracha se paseara por todo su cuerpo durante una presentación que ella ofreció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con motivo de los fiestas por la Independencia de México.

La cantante hizo una pausa durante el show para tener una interacción y platicar con su público, quienes se percataron del bicho y de inmediato le gritaron para alertarla, pues en ese momento se encontraba en su cuello.

Ella ondeaba una bandera de México y no entendía lo que los asistentes le decían, por lo que una persona se acercó al escenario y le informó sobre la presencia del insecto. Fue hasta entonces, que la veracruzana notó el insecto y de inmediato procedió a retirarlo.

“Que bueno que fue por aquí y no por acá”, dijo la jarocha mientras se tocaba más abajo de la cintura. Finalmente, continuó con su concierto y deleitó con sus grandes éxitos como ‘¿Qué te pasa?’, ‘Detrás de mi ventana’ y ‘Ella más que yo’.

Hace unos días la revista TVNotas publicó la información de que la cantante Yuri estaba a punto de retirarse de los escenarios, por lo que pronto planearía una forma de despedirse del público con un proyecto como una gira de despedida.

Por eso fue cuestionada por distintos medios de comunicación, por lo que la veracruzana decidió aclararlo todo y hablar sobre su especulado retiro de los escenarios y el mundo de la música.

“No me retiro”, aclaró. “A todos los que quieren que me retire tengan (hace señal con la mano). No me voy a retirar, a todos los que me odian y quieren que me retire, no van a ganar”. Fue así como la famosa dejó en claro que su retiro no está cerca.