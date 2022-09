Matt Smith habla sobre su extraña enfermedad

Una rara afección cambió la vida del protagonista de House of the Dragon, es por ello que decidió dejar el fútbol y dedicarse a la actuación.

Matt Smith es uno de los actores que ha destacado en las últimas semanas por protagonizar la serie de HBO Max, House of the Dragon, interpretando a Daemon Targaryen, uno de los personajes más controversiales al tener una tensión con el personaje de Rhaenyra.

Antes de conseguir el protagónico de esta famosa precuela de Game of Thrones, el actor se hizo mundialmente conocido por su participación en la serie de Doctor Who y su interpretación del príncipe Felipe, duque de Edimburgo en la serie de Netflix, The Crown. Por este papel se hizo acreedor a una nominación del premio Emmy como mejor actor de reparto.

Ahora, sale a la luz que el famoso antes de dedicarse a la actuación, Matt Smith fue diagnosticado con una rara afección, provocando que tomara un camino diferente al que tenía planeado. Su verdadera pasión antes de conocer la actuación, fue el fútbol. Desde muy joven destacó por ser un gran deportista en Northhamton, más tarde un cazatalentos lo llevó a Leicester City, firmando su primer contrato.

Sin embargo, a los 15 años comenzó a sentir fuertes dolores de espalda, un padecimiento que se fue agudizando por lo que se realizó algunos estudios. Su diagnóstico fue espondilosis cervical, una degeneración de la columna vertical que no le permite hacer grandes esfuerzos. Smith tuvo que abandonar el fútbol y fue ahí que se percató también por su talento para la actuación. Hoy en día se está convirtiendo en unos de los actores más cotizados de Hollywood.

