Cantante es penalizada por subir video íntimo a la red

La cantante Kerry Katona fue notificada que su cuenta de TikTok quedó bloqueada y eliminada de forma permanente después de que subiera un video de su trasero. No es ninguna novedad que a una celebridad se la penalice por las fotos o los vIdeos más arriesgados que comparte con sus fans, pero lo inusual en este caso es que la artista admitido que es SU culpa.

Katona no ha arremetido contra la normativa de la aplicación acerca de los desnudos o el contenido explícito ni ha tratado de argumentar que no merecía una expulsión permanente.

“Me han vetado de por vida en TikTok. Creo que fue porque puse un clip de mi trasero. Para ser honesta, no conozco las reglas, pero creo que lo clasificaron como acoso sexual”, explicó la artista.

La tranquilidad con la que la antigua componente de Atomic Kitten afronta este castigo se debe en gran parte a que TikTok no era su principal fuente de ingresos. Quienes quieran ver imágenes suyas sin ninguna censura pueden suscribirse a su cuenta de OnlyFans, gracias a la cual gana dinero “sin salir de la cama”, dijo.

“Es una locura lo que gano ahora y la comunidad es como ninguna otra”, aseguró hace unos meses. “Mis pechos me hacen sentir muy bien. Tengo muchos problemas con mi cuerpo por haber estado en la industria durante tantos años. Pero con OnlyFans, todo eso ha desaparecido. Y eso me hace sentir bien conmigo misma”, declaró.

¿Quién es Kerry Katona?

Kerry Jayne Elizabeth Katona más conocida como Kerry Katona, es una cantante, compositora y celebridad inglesa. Fue integrante del grupo Atomic Kitten desde 1998 hasta 2001 y nuevamente desde 2012 hasta 2017.1

Katona empezó su carrera en la televisión, participando en varios reality shows. También fue protagonista de un reality show sobre su vida que se emitió durante varias semanas. En 2014, Kerry Katona inició una carrera musical en solitario.

Katona fue la ganadora de la tercera serie de I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! en 2004, convirtiéndola en la primera reina de la jungla, y la subcampeona de Celebrity Big Brother 8 en 2011.

