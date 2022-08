“Soy la falsa Clara Chía”, Modelo asegura que robaron sus fotos y la hicieron pasar por novia de Gerard Piqué

Los rumores sobre la relación sentimental entre Clara Chía Marti y Gerard Piqué aumentaron luego que fueron vistos besándose en un concierto y posteriormente en una boda.

Luego que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su separación, muchos medios de comunicación internacionales se interesaron en saber más sobre la identidad de quien sería la nueva novia del jugador del Barcelona. Fue así que se dio a conocer que el famoso mantenía una relación con Clara Chía Marti.

Tras la noticia, cibernautas empezaron a compartir supuestas fotografías de Clara Chía Martin, sin embargo se trataba de la modelo norteamericana llamada Dani Fae.

Los rumores sobre la relación sentimental entre Clara Chía Marti y Piqué aumentaron luego que fueron vistos besándose en un concierto y posteriormente en una boda.

A pesar que fueron pocas las fotos de Clara Chía Marti que se filtraron a los medios de prensa, en redes sociales empezaron a publicarse fotografías que, aparentemente, eran de la joven que fue vista con el futbolista. Sin embargo, todo fue una equivocación. Recientemente, se ha conocido que las fotos que se filtraron eran de Dani Fae.

¿Quién es Dani Fae?

Dani Fae es una joven que nació en Estados Unidos. Actualmente destaca por ser una modelo que también ha incursionado en la plataforma de OnlyFans donde publica sus distintas fotos y videos de contenido exclusivo.

Con miles de seguidores en redes sociales, la modelo norteamericana ha logrado ser una de las favoritas de la plataforma de OnlyFans y TikTok. En esta última red social compartió que ella no era Clara Chía Marti y que si era ella bailando en el video con la música de Shakira, pero que lo habían editado ya que ella no escuchaba a la colombiana.

“Descargo de responsabilidad no lo soy y todas estas fotos fueron robadas ayyyyyy”, expresó en un video de TikTok. “Hola a todos, soy la falsa Clara Chía, si han visto este video circulando donde supuestamente aparezco bailando ‘Te felicito’ de Shakira, donde me burlo de ella o algo así, este es el original que posteé en mi Instagram en abril de 2021, les aseguro que no estaba bailando una de Shakira, aquí hay prueba, pueden ver la fecha, esa soy yo, obviamente no le deseo nada a la reina, solo quedé en el fuego cruzado”, dijo.

