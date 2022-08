Camila asegura que Vicente Fernández se le aparece a su hija

En entrevista con varios medios de comunicación, una de las guapas de Alejandro Fernández explicó qué les hace pensar que Cayetana, a quien Vicente Fernández le entonó una bella canción, ve a su bisabuelo.

A siete meses de la muerte de Vicente Fernández, Camila, nieta del “Charro de Huentitán”, reveló que el cantante se le estaría apareciendo a su pequeña Cayetana, pues la pequeña tiene comportamientos un tanto inusuales que inician de la nada.

“Va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared y le hizo como un caballo. Se me enchinó la piel y estaba sola con ella”, explicó Camila.