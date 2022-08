Artista jalapaneco entrega personalmente dibujo a Nelson Carreras

Alejandro Requena, originario de Jalapa, cautivó con su espectacular arte a cientos de guatemaltecos y a Nelson Carreras.

Publicidad

Alejandro Requena cautivó a sus seguidores al dibujar a Nelson Carreras, quien representó orgullosamente a Guatemala en “La Academia”. El joven artista jalapaneco viajó a la capital para hacer entrega del dibujo al cantante que hoy arribó a su país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Requena (@alejandrorequena_)

“Entregándole personalmente el dibujo a lápiz que le realice al representante de Guatemala en la Academia 2022, Nelson Carreras”, comentó Requena en sus redes sociales junto a una fotografía en donde se ve a Nelson Carreras lucir el dibujo.

Carreras recibió un gran recibimiento en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora. Posteriormente se hará una caravana con rumbo al Parque Erick Barrondo, zona 7, donde Nelson Carreras y exacadémicos nacionales brindarán un concierto gratuito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Requena (@alejandrorequena_)

¿Quién es Alejandro Requena?

Desde hace algunos años, Alejandro Requena, originario de Jalapa, ha cautivado a miles de personas con su talento. “Empecé a dibujar a los 3 años. Mis papás me cuentan que desde esa edad ya empezaba a hacer mis primeros trazos y gracias a que ellos se percataron de que me gustaba dibujar, me apoyaban”, comentó para Emisoras Unidas en una entrevista pasada.

“Desde muy temprana edad mis papás me compraban stickers de personajes de Disney, me los pegaban en un cuaderno de dibujo y yo los dibujaba más grandes”, agregó. Requena tiene 20 años y ahora es un reconocido retratista del departamento de Jalapa. Recibió clases con el reconocido pintor, Giovanni Yanes.

A los 12 años realizó sus primeros dibujos realistas, los mismos eran dos retratos que vendió a una familia de Australia. Después de eso, supo cual era su vocación y ha ido mejorando sus técnicas. A lo largo de los años, Requena ha hecho muchos retratos para vender, sin embargo, también ha dibujado a grandes personalidades como la Madre Teresa, el futbolista Luka Modric, Luisito Comunica, Abraham Lincoln, Miguel Ángel Asturias, Dwayne Douglas Johnson “La Roca”, a los actores del Profesor Jirafales, Don Ramón, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Requena (@alejandrorequena_)

Lee también: ►Seguidores de Nelson Carreras le dan la bienvenida a Guatemala

(Visited 165 times, 165 visits today)

Publicidad