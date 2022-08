Filtran video donde Cesia, ganadora de La Academia, insulta a Lola Cortés

Usuarios de redes sociales viralizaron un video donde se ve que, previo a ganar el reality, Cesia supuestamente habría ofendido a Lolita Cortés.

Después de que Cesia se coronara como la vencedora de “La Academia: 20 años“, las reacciones a favor como en contra se desataron hacia la hondureña. Tanto usuarios como jueces mostraron su descontento por la tabla de resultados. Lolita Cortés compartió una selfie con Mar Rendón y colocó la leyenda “ganadora”.

Sin embargo, la polémica no se detuvo ahí. Usuarios de redes sociales viralizaron un video donde se ve que, previo a ganar el reality, Cesia supuestamente habría ofendido a Lolita Cortés ante las cámaras de la transmisión 24/7. Esto sucedió cuando la cantante, Nelson, Mar y Rubí hablaban sobre el concierto del sábado pasado y el look con el que apareció la juez en la gala.

Durante la charla, el representante de Guatemala contó que le dio miedo el maquillaje que usó Lolita durante ese concierto y Mar ahondó en que ella se ponía nerviosa cuando le sonreía a la actriz de teatro musical y ella no le devolvía el gesto. Pero el comentario más polémico fue el de Cesia, quien se habría limitado a decir: “Qué culer… está loca”. Inmediatamente Rubí le respondió “No digas eso”. Y Nelson comentó a modo de broma: “Al rato Yahir manda a VTR: ‘Cesia insulta a Lolita’”.

Ante el video, internautas se mostraron molestos por el comentario de la ahora ganadora de La Academia, pero otros defendieron a la representante de Honduras y argumentaron que no le dijo una grosería. “Cómo les gusta inventar y sacar las cosas de contexto! Claramente se escucha que dice ‘qué cool ella, está loca’ porque así se expresa Lolita”, “Le dijo está loca porque Lolita así les dice cuando son geniales”, “Ya no hallan como opacar al mejor talento de La Academia”, “Cesia es la mejor voz y la ganadora, no lo superan”, “Yo si la escuchó insultar pero ya todo estaba arreglado”, fueron algunas reacciones.

Lola Cortés, una de las más duras críticas, expresó una gran satisfacción por el desempeño de la hondureña quien aseguró, “sólo sabe hacer las cosas a lo grande”.

