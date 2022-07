Nutrióloga señala que La Academia no tiene dinero para la comida

Después de que Alexander Acha pidiera que sacaran a la especialista por la mala alimentación de los alumnos, Montserrat Barojas niega que su dieta los afectara.

La noche del domingo, La Academia volvió a ser el centro de la polémica luego del “mal desempeño” de los participantes, esto debido a no todos se han sentido bien de salud.

Y es que en la nueva emisión el panel de críticos se percató de que muchos de los alumnos no se encuentran en óptimas condiciones, incluso uno tuvo que visitar el hospital.

Uno de los primeros casos fue Eduardo, quien padeció un cuadro de estrés con náuseas y entumecimiento en su cuerpo; sin embargo, en el concierto de ayer, Santiago terminó su presentación pálido y a punto de desmayarse.

Lolita Cortés fue la primera en señalar que entendía que estuvieran cansados y preguntó a los maestros qué era lo que estaba pasando.

El director Alexander Acha no dudó en dar su opinión y luego de la opinión de los jueces, culpó a la nutrióloga de la contienda por supuestamente cambiar la dieta de los jóvenes.

“Pido a la producción que saque a la nutrióloga porque evidentemente no les está ayudando esa dieta, ninguno está bien, no duermen bien y se sienten más cansados, tenían más energía antes”, dijo.

En redes comenzaron a criticar a la profesionista que es identificada como Montserrat Graciela Barojas Curiel y de acuerdo con sus redes sociales es nutrióloga en Cirusthetic, un consultorio médico dedicado a tratamientos estéticos como cirugías faciales y corporales.

Luego de la polémica, la misma especialista realizó un en vivo en sus redes sociales donde explica la situación y aclara todos los rumores.

“Si escuché lo que dijeron y por eso salí a defenderme. Primero no pienso volver ahí porque están diciendo pura estupidez. No tenían dinero para comprarles comida, no les alcanza para la proteína, fue la mejor semana en la que comieron bien, tengo muchas pruebas que nada que ver con lo que están diciendo”, declaró.