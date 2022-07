Mónica Dossetti se deja ver después de los golpes que recibió de su hermano

La actriz, que padece esclerosis múltiple, hizo una aparición pública mostrándose por primera vez en sillas de ruedas y sin movilidad en sus articulaciones.

Después de toda la polémica que causó las agresiones que vivió por parte de su hermano, Mónica Dossetti se dejó ver por primera vez.

A través de las redes sociales se ha difundido una foto de la actriz de 56 años de edad, donde aparece mostrándose en sillas de ruedas y sin movilidad en sus articulaciones.

Desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, ella se alejó de los medios de comunicación, por lo que usuarios se sorprendieron al verla nuevamente.

Así luce actualmente la actriz MÓNICA DOSETTI. Me informa una seguidora que tuvo la oportunidad de ayudarla en varios aspectos que su situación es apremiante. Su mamá también está enferma y no puede cuidarla. Se fue a vivir a Tepoztlán con su hermano para filmar un… pic.twitter.com/2YNpNAasxm — Doña Carmelita (@CarLon_2020) July 15, 2022

De acuerdo con la cuenta de Twitter, se trata de una imagen actual. Además se especificó que se había trasladado a Tepoztlán con la intención de firmar un documental.

A través de la cuenta de Twitter ‘Doña Carmelita’ se difundió la imagen de la celebridad En ella se puede ver a la actriz en una silla de ruedas, pero sonriendo.

El caso de la actriz

Fue el reportero Carlos Jiménez compartió un video en donde se puede ver cómo Mónica Dossetti es agredida por su hermano José Dossetti.

Las imágenes causaron gran indignación entre las personas, pues la artista recordada por su papel en ‘El Premio Mayor’, tiene esclerosis múltiple y no podía defenderse de la violencia de su pariente.

En una reciente entrevista concedida para Ventaneando, José aseguró que a solo minutos de que ocurrieran los hechos presentados en el viral videoclip, intentó arreglar las cosas con su hermana, pues nunca había sucedido algo similar:

“A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños”, contó.

▶️ El ministerio publicó de #Morelos, ordenó medidas de protección para la actriz retirada, Mónica Dossetti, luego de que fuera filtrado un video donde recibió maltratos por parte de su hermano José Dossetti 📺 Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/u4D2ezZ7I1 — @telediario (@telediario) July 13, 2022

“No tengo justificación, es indefendible mi actitud en el video. Estoy en terapia, tengo un par de años que me va muy mal. Uno despierta nada más para pagar cuentas”, agregó.

El productor y director que se ha desempeñado en algunos proyectos de televisión como Nueva Vida, Las Amazonas, Mujer de Madera, En Tierras Salvajes, entre otras, dijo haberse arrepentido tanto el mismo día que agredió a su hermana, que estuvo a punto de entregarse a las autoridades, reconociendo su participación en el video e incluso dando sus motivos por los cuales pisar prisión no es una idea muy descabellada.

“El del video soy yo… yo busqué ayuda en el mismo día. Tengo tantas deudas y tan mala economía que aunque sea allá me pagan el psicólogo y me sale gratis, me dan de cenar y cama para dormir”, dijo sobre sus deseos de ingresar a prisión.

#MonicaDossetti #JoseDossetti #FiscaliaDeMorelos 👏👏👏

Cuenta con protección policíaca que así como el retiro de su domicilio de su hermano,principalseñalado como agresor físico y

psicológico,Sirvió de algo la difusión hermanitas !! Espero que ella reciba tratamiento pic.twitter.com/Fxi7pfZfFy — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) July 14, 2022

