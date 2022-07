Lyn May hace fuertes declaraciones sobre Andrés García

La salud de Andrés García ha preocupado a sus colegas y amigos, por lo que Lyn May no fue la excepción y reveló intimidades del actor.

Andrés García ha preocupado a todos por su salud. Lyn May manifestó que espera que el actor se recupere pronto, pero también reveló un “secreto” que causó polémica.

La famosa comentó que el actor tiene un hijo que no ha reconocido.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primer Mano’, Lyn May fue cuestionada sobre si sabía algo del estado de salud de Andrés García. Manifestó que él es muy fuerte y que le gusta ‘tirarse para que lo levanten’: “Yo sé que él va durar muchos años, es muy lindo, yo trabajé con él”.

Cree que el actor es un hombre fuerte y le envió un mensaje: “Andrés, mi amor, párate hacer ejercicio”, además, narró cuando su esposo, Guillermo Calderón, se lo trajo de Acapulco para que trabajara como actor en su primera película.

Lo describió como alguien muy guapo y con una gran energía, pero cree que está triste. Le pidió a sus hijos que lo visiten.

“Que vayan sus hijos a verlo, vayan hijos míos. Vayan a ver a su papá, porque lo necesita (…) Son buenos hijos, nada más que Andrés tiene un carácter difícil”, expresó Lyn May.

La vedette fue cuestionada sobre si era cierto que Andrés García había sido pareja de una de sus hermanas.

Lyn May aclaró que no, pues ella no tiene hermanas y cree que el actor dijo eso porque había tenido un hijo con una mujer con el mismo apellido.

“Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él el muchacho, está muy guapo, trabaja en la ANDA”, reveló.

Asegura que el supuesto hijo de Andrés García es muy parecido al actor, pero mencionó que no lo reconoció: “Lo ves y es igualito”.

Sobre si ella había tenido un romance con el actor, dijo que todas las actrices de la época habían tenido ‘algo’ con Andrés García.

“Es que era un tesoro Andrés, además, pues hicimos escenas muy cachondas”, contó la vedette sobre su relación con el actor.

El actor de 81 años alarmó a sus fans al contar que sufrió una caída que necesito una sutura y padece cirrosis.

