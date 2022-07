Demi Lovato sufre fuerte accidente y acaba con tremenda cicatriz

"¿Adivinen quién se golpeó la cabeza con un cristal?", la cantante Demi Lovato desveló a sus fans lo que le había ocurrido.

Demi Lovato desveló a sus seguidores de TikTok lo que le había ocurrido. Sufrió un aparatoso accidente con un cristal que acabó provocándole una herida en la frente.

“¿Adivinen quién se golpeó la cabeza con un cristal y tiene que recibir puntos antes de Kimmel mañana?”, escribió la joven en un vídeo de TikTok con un audio muy popular, They are gonna know. Además, lo acompañó con el hashtag #substance, que dejaba pistas sobre su intervención en el programa Jimmy Kimmel Live!

La famosa se destapó la frente y mostró una notable herida que llegaba hasta su ceja. Esto era el resultado de un fuerte golpe con una puerta de cristal. Tras la herida, Demi Lovato recibió puntos.

“Aún así, tu sonrisa toda preciosa”, “Sin embargo siempre luce despampanante”, “Eres sexy, todita”, “Me encanta como luces”, “Ojalá no quede cicatriz en ese hermoso rostro”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

Este accidente ha llegado cuando se encuentra totalmente inmersa en la promoción de HOLY FVCK, su nuevo disco que saldrá a la venta en agosto.

Es por esa razón, que Demi Lovato llegó al programa estadounidense Jimmy Kimmel Live para promocionar su nuevo trabajo.

Después del lanzamiento de su sencillo, saldrá su octavo álbum de estudio que se lanzará el próximo 19 de agosto. El sencillo “Substance” es la continuación del primer single de su álbum “Skin of My Teeth” que se lanzó en todas las plataformas hace un mes.

Ambos temas se alejan de la reciente estética pop de Lovato y se inclinan más hacia su onda punk-rock de sus primeros tiempos.

