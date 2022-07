Sabrina Sabrok se someterá a reducción de senos por emergencia

La modelo, cantante y actriz, Sabrina Sabrok reveló que se someterá a una reducción de senos.

Publicidad

Sabrina Sabrok reveló que se someterá a una reducción de senos por instrucción médica de carácter de urgencia.

“Lo que viene es que me voy a quitar las boobies, porque ya me está doliendo la espalda y estoy haciendo terapias y todo pero el médico dijo que ya me las tengo que quitar, urgente”, comentó. Sin embargo, aseguró que no quiere someterse al proceso pues dejaría de ser ella misma.

Por años, la argentina se ha distinguido por practicarse un sinfín de cirugías estéticas.

“No quiero yo, porque imagínate, sin boobies no soy yo; pero sí, me las tengo que reducir”, aseguró. “Lo más que se pueda”, añadió.

📺 #Chismorreo | @EdgarParedesH platicó con @SabrokArmy y nos dice que se quitará los implantes 😱 también confronta a nuestro conductor @fabianlavalle2

.

.

No te pierdas el Chismorreo a las 3:30pm por #Canal6 @multimediostv 📺6⃣💙 pic.twitter.com/JZa7YRu650 — Chismorreo (@ChismorreoTv) July 12, 2022

Además, invitó a Shakira a participar en su productora de contenido para adultos y contó sobre sus próximos proyectos.

“Shakira, si quieres participar en mi productora p*rn*, para hacer algo así, súper extravagante y mostrarte, porque estás hermosa, aquí estoy yo”, invitó la argentina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal)

Sabrina Sabrok dio a conocer que está trabajando en diversos proyectos tanto de su productora, como relacionados con la música.

“Música de trap que estoy sacando canciones de mi esposo”, reveló junto con la producción de “más películas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal)

Lee también: ►Ricardo Arjona anuncia segunda fecha de concierto en Guatemala

(Visited 12 times, 12 visits today)

Publicidad