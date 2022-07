“Todo está planeado”, Exacadémica denuncia fraude en votaciones de La Academia

La Academia sigue creando polémica. Ahora una exacadémica denuncia fraude en las votaciones y asegura que todo está planeado.

“La Academia” no deja de ser centro de polémica y los focos han estado puestos sobre la producción ya que se trata de una emisión emotiva por los 20 años de la creación de este proyecto.

Sin embargo, no todo ha salido conforme a lo planeado, pues la críticas no han cesado. Ahora una de las dinámicas de esta generación cambió, por lo que hay dos conciertos por semana y un eliminado en cada uno.

En uno de los conciertos, un alumno desertó (Emilio) y tras su renuncia quedó abierta una vacante, la cual le dio la segunda oportunidad a alguno de los expulsados.

La oportunidad se dio a través de la votación del público y el domingo se dieron a conocer los resultados. Entre los posibles seleccionados estuvieron: Esmeralda, Mariana Logue, Zunio, Alejandra, Eduardo, Jackie e Isabela.

Zunio, Eduardo e Isabela fueron los seleccionados para ingresar nuevamente a La Academia. Aunque al principio se comentó que únicamente sería uno, después se dio la noticia de que ingresarían tres personas y no habría expulsión ese día.

Antes de dar a conocer los nombres, Mariana Logue había puesto una denuncia en redes sociales sobre el fraude de las votaciones y aseguró que todo estaba planeado.

“Ya no voten por mí, ya sabemos quién va a entrar a la casa y me da mucho gusto por esa persona”, manifestó.

La joven manifestó que habían fallas en la aplicación que no les permitía votar o cambian los números a favor de otros participantes cuando le dan clic a su nombre, por lo que molesta pidió que ya no votaran por ella porque dice que es evidente quien fue el elegido por la producción.

“Ya no voten por mí, ya sabemos quién va a entrar a la casa y me da mucho gusto por esa persona, los quiero mucho a todos, pero ya no voten por mí. Nunca fueron los planes de que yo entrara, no voten por mí: Gracias”, mencionó la cantante.

El hecho generó mucha polémica en redes sociales y fans de La Academia exigen a la producción una explicación sobre los comentarios de Logue. Por el momento no se han comentado nada al respecto.

