Jennifer López presume su trasero desde todos los ángulos para dar una noticia

La cantante compartió un sensual video donde se puede apreciar sus atributos a detalles, mientras aprovecha a lanzar un nuevo producto.

Publicidad

Jennifer López ha demostrado que la edad no es impedimento para lucir sensual y sobre todo presumir de unas curvas de infarto, pues a sus casi 53 años acapara la atención con su belleza.

La cantante subió la temperatura en las redes compartiendo un video que mezcla varias escenas de videoclips en los que su trasero es el absoluto protagonista.

Con las etiquetas Summer of Booty [verano de nalgas] y Something is Coming [algo se viene] y al ritmo de Sexy Body, canción que lanzó con Pitbull en 2013, remezclada con Booty, tema que cantó junto a Iggy Azalea en 2014, presume su tonificado cuerpo ataviada con provocadores diseños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Al parecer esta publicación sirvió que se trata de un producto de belleza de su firma JLo Beauty que lanzará próximamente y que estaría enfocado en esa parte del cuerpo.

Aunque los fragmentos pertenecen a grabaciones de hace varios años, la Diva del Bronx demuestra que con una dura rutina de ejercicios y un estilo de vida saludable, su edad no es una excusa para tener una esbelta silueta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Por supuesto, el candente video ha generado muchos comentarios piropeando a la estrella.

“La perfección se llama Jennifer López”

“Te amo reina”

“Esta mujer es puro fuego”

“Definitivamente el verano está aquí”

“Ben Affleck debe ser el hombre más afortunado de la tierra”, son algunos de los mensajes que podemos leer en la publicación.

La hija de la cantante

Hace catorce años que Jennifer López y el cantante Marc Anthony tuvieron a Emme Muniz junto a su hermano gemelo Maximiliam David.

Emme ha decidido seguir la trayectoria de sus padres y dedicarse al mundo de la música. Ya pudimos verla cantar con su madre durante la gala de la Super Bowl en el año 2020.

Momento que ha vuelto a repetirse en la gala benéfica ‘Blue Diamond’, organizada por la Fundación de los Dodgers y celebrada en Los Ángeles.

En esta actuación, interpretó junto a su progenitora el ‘hit’ de los 2000, ‘Thousand Years’, de Christina Perri. Sin embargo, en este último concierto, aquello que dejó impactado al público y que ha trascendido a nivel internacional por las redes, no fue solo la interpretación del tema, sino que JLo presentó en mitad del ‘show’ a su pequeño de 14 años usando pronombres neutros. Un hecho que cobra mayor importancia en el mes del orgullo LGBT+.

(Visited 52 times, 52 visits today)

Publicidad