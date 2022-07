La Academia: producción investiga presunto acoso sexual

Supuestamente fueron dos miembros de la producción quienes hicieron comentarios subidos de tono en contra de las alumnas.

Los conciertos más recientes de La Academia no solo se han hecho virales en estos últimos días por las presentaciones de los académicos, también por una situación de acoso sexual que se dio supuestamente dentro de la misma producción del reality show.

A través de las redes sociales se viralizó un video tomado de la transmisión en vivo de La Academia, donde las 24 horas del día y los 7 días de la semana puede verse la vida de los alumnos dentro de la casa o en el foro donde ensayan.

Supuestamente fueron dos miembros de la producción quienes hicieron comentarios subidos de tono en contra de las alumnas, Jackie y Cesia. Hasta el momento ya hubo diversas reacciones al respecto no solo de parte de las alumnas, también de la producción e incluso de las altas esferas de la empresa mexicana de comunicación.

La Academia respondió únicamente a través de Vanessa Claudio, una de las conductoras de la emisión, y quien se mantiene tras bambalinas en constante contacto directo con las y los alumnos.

“Esta mañana se filtró una conversación privada en la transmisión 24/7 entre dos personas que pensaron que se estaban dirigiendo a los académicos. Se investigó y no fue el caso (…) Condenamos este tipo de conducta y se están tomando las medidas correspondientes”, informó la conductora. La también modelo aseguró que la producción incluso tiene charlas con la Unidad de Género para prevenir y erradicar ese comportamiento.

¿está persona de su producción hace alusión “al frío del foro” las únicas mujeres en para la son Cesia y Jackie PERO NO SE REFIERE A ELLAS?

Nos creen tontos 😂, y aún si no fuera a ellas era alguien de ahí y no debería ser permitido. #AcosoEnLaAcademia #LaAcademiaDuelos pic.twitter.com/HI7FeViQZm

— 💕✨ (@callmenatthy) July 3, 2022