Camila Sodi corre sin ropa en el desierto para enviar emotivo mensaje

La sobrina de Thalía ha recibido una gran ola de comentarios en lo que se hace referencia al empoderamiento femenino.

Publicidad

Camila Sodi se ha convertido en una de las figuras femeninas dentro de la industria del entretenimiento más seguidas en redes sociales.

La también cantante incendió las redes sociales al compartir dos fotografías sin nada de ropa en medio de lo que parece ser el desierto o una playa.

Con solo un par de botas de color blanco y plateado, la protagonista de “Rubí”, acompañó el controversial momento con un mensaje de libertad.

“La libertad: vivo en libertad cada que me acuerdo que esta vida se va y lo único que importa realmente, es el amor que te das a ti mismo y el amor que das a los demás, lo demás es confetti. Se libre de juicios propios y ajenos, se libre de ataduras mentales, se libre de tu propia mente y las limitaciones impuestas por ti mismo y/o por la sociedad. Se libre de ser diferente por ser auténtico elige el amor .Eso Si que es ser libre (*suena You won’t break my soul de Beyonce en el background*)”, escribió Sodi en sus redes sociales.

La actriz de telenovelas recibió una gran ola de comentarios positivos.

“Las mujeres somos esas mariposas que pones como emojis, somos libres como escribes, tal vez no con ese súper cuerpo como tú, pero sí me da mucho gusto ver a una compañera siendo feliz”, “Libres somos y libres queremos morir”, “Tu cuerpo está en otro nivel y lo digo sin envidia, al contrario que padre poder admirar a otra mujer”, “Igualita de hermosa que Thalía”, “Me encantan tus publicaciones nos levanta el ánimo”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camila Sodi (@camilasodi_)

Lee también: ►La Academia: producción investiga presunto acoso sexual

(Visited 66 times, 66 visits today)

Publicidad