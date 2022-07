“Lo que vimos ahora fue terrible”, Nelson Carreras tiene mala noche en La Academia

Nelson Carreras se enfrentó contra Rubí Ibarra este sábado. El representante de Guatemala interpretó el tema “Escándalo”.

Publicidad

Desde el primer concierto de La Academia 20 años, Nelson Carreras, representante de Guatemala, se ha llevado los aplausos y excelentes comentarios. Sin embargo, esta noche no fue del agrado de los jueces.

La contienda por ganar el primer lugar del reality show continúa cada sábado y domingo. Los alumnos dan lo mejor de sí en el escenario para continuar avanzando y Carreras ha demostrado que tiene un gran talento.

Nelson Carreras se enfrentó contra Rubí Ibarra este sábado. El representante de Guatemala interpretó el tema “Escándalo”, mientras que Rubí el famoso tema de Margarita, la Diosa de la Cumbia: “Que nadie sepa mi sufrir”.

Ambos académicos no recibieron buenos comentarios de parte de los jueces.

“Le tomaron más importancia al baile que al canto. Parecía el baile de Anitta”, comentó Horacio Villalobos sobre la presentación. Por su parte Arturo López Gavito agregó que Nelson Carreras lo ha hecho muy bien en los anteriores conciertos pero que está vez no había cantado bien, sin embargo, reconoció que el representante de Guatemala tiene mucho talento.

“Me quedaron muchísimo a deber. Habían avanzado mucho, no había pierde, esta iba a ser su gran noche. Niños han tenido mejores noches”, comentó Lolita Cortés. Ana Bárbara agregó únicamente que el baile era lo único que los había salvado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Academia (@laacademiatv)

Hasta el momento, Carreras ha puesto el nombre en Guatemala en cada una de sus presentaciones.

“Me encanta mi Nelson y mis respetos para Rubí que bailó lesionada”, “Osea Nelson baila y le dicen que no canta… Cesia canta y le dicen que no baila… a Rubi le dicen que lo hace bien jajaja no entiendo”, “Me encantó la presentación de Nelson y Rubí me alegro la noche con sus bailes”, “Hoy les falto fuerza para cantar pero por ahí van”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Academia (@laacademiatv)

Lee también: ►La Academia: Homenaje a Fernando del Solar genera reacciones en redes sociales

(Visited 331 times, 331 visits today)

Publicidad