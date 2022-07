La Academia: Presentación de Yahir y Nadia genera cientos de reacciones

Yair y Nadia se presentaron juntos e hicieron recordar a todos los fans el amor que vivieron en la Primera Generación.

Durante el especial La Academia 20 años, Yahir revivió cómo fue su relación con su excompañera, Nadia.

El ahora presentador del reality musical aseguró que en ese entonces él atravesaba por una difícil situación, producto de una separación y del largo periodo que llevaba sin poder ver a su hijo.

“Hubo una química con Nadia, pero yo me di cuenta muy rápido de que Nadia era una niña inocente, nueva en el rollo del amor, o sea, que no quería lastimar y no quería que luego fuera peor. Yo tampoco quería traicionar a la persona con la que había estado”, contó Yahir.

“Decidí hablar con Nadia honestamente como un caballero, como un hombre que soy y decirle que eso podía salir mal. Entonces dije: ‘más vale que lo haga y lo hice’. Creo que tomé una buena decisión”, indicó.

“Y por supuesto que hubo de todo ahí, fue bonito de pronto lo que nos tocó vivir a Yahir y a mí, yo lo recuerdo con mucha ternura porque fue un amor, al menos de mi parte, pues de niños, muy inocente y real también, pero fue de los dos, no me digan que nada más yo”, comentó Nadia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Academia (@laacademiatv)

Se presentan en La Academia

En el concierto seis, Yair y Nadia se presentaron juntos e hicieron recordar a todos los fans el amor que vivieron en la Primera Generación.

Actualmente el cantante y presentador mexicano tiene una relación con Cristina Literas, madre de su segundo hijo. En el caso de Nadia se desconoce si mantiene una relación sentimental.

Así fue la reacción de los cibernautas tras la presentación de los famosos.

Myriam, Yahir y Nadia demostraron que 20 años de carrera no son nada si no sigues con las clases de canto. #LaAcademiaDuelos — Los Villalobos (@Los_Villalobos) July 3, 2022

Ese dueto entre Yahir y Nadia me hizo sentir mariposas #LaAcademiaDuelos pic.twitter.com/BJ90bH1Zi5 — Liss💖 (@Alepalomo1) July 3, 2022

Yo viendo a Nadia y Yahir en 2002/ Yo viendo a Nadia y Yahir 20 años después #LaAcademiaDuelos pic.twitter.com/u9eL6wr9mx — ElSinFiltros (@filtros_el) July 3, 2022

