Rubí, la famosa quinceañera, revela sus deseos de irse de La Academia

Mientras que las redes están pidiendo a gritos que se vaya del reality, la joven participante anhela ser expulsada.

Desde que se reveló su ingreso, Rubí Ibarra ha sido blanco de duras críticas por parte del público y de los jueces.

Lolita Cortés y Arturo López Gavito han cuestionado abiertamente la capacidad vocal de la joven participante, mientras que ella ha dado algunos destello de talento.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para convencer a los críticos, pues en el concierto del domingo le pidieron a Rubí un acto de honestidad y abandonar el reality de una vez por todas.

“Con muchísimo respeto te voy a decir algo que es importante, tú estás dando lo mejor que tú tienes, los cuatro hemos exaltado cada noche la manera en la que te has ido superando y creciendo, pero no en este concierto, esto que tú haces no es para ti, porque no tienes la voz, ni tienes las calificaciones para poder estar ahí…. Yo lo que te voy a pedir, es que cuando salgas de aquí hagas lo que tú quieras hacer… Creo que un acto de honestidad tuyo sería decir adiós, para que pudieras realizar felizmente en algo que a ti te llene…”, dijo Gavito.