Hija de Raúl Araiza se declara homosexual y presenta a su novia

Camila Araiza hizo una fuerte confesión a través de sus redes sociales para revelar sus preferencias sexuales, y esta fue la reacción del presentador de Hoy.

A través de sus redes sociales, la hija de Raúl Araiza decidió abrir su corazón para hablar de su sexualidad, y se declaró abiertamente miembro de la comunidad LGBT+.

Camila Araiza presentó formalmente a su novia, además de que acudió por primera vez a la Marcha del Orgullo. Por eso compartió un mensaje de inclusión empoderamiento.

“Querido diario, una vez más. Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser Yo.

Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme. Pues soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo. Qué todo me lo debo a mi porqué ese es el amor propio y esa es mi misión más grande”, comenzó escribiendo la hija del conductor de Hoy.