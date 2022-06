Lolita Cortés arremetió contra Kabah; ya hay respuesta

Uno de los integrantes de Kabah le respondió a Cortés tras decir que María José es la única talentosa.

El concurso de canto “La Academia” continúa creando polémica y fuertes enfrentamientos gracias a los comentarios de algunos de sus críticos; en esta ocasión fue Lolita Cortés quien dio de qué hablar luego de que asegurara que de todos los integrantes de Kabah, la única que tiene talento es María José. Esto sucedió durante el segundo concierto del reality y tras la presentación de Cesia y Andrés, quienes interpretaron el tema “Vive”, uno de los grandes éxitos de la banda:

Las fuertes palabras de Cortés llegaron hasta los oídos de Apio Quijano, integrante de la agrupación mexicana, que a través de un video que publicó en sus redes sociales, respondió a la juez y le dejó claro que no permitirá que lo insulte a él ni a sus compañeros.

“Me llegó un video de esta mujer, Lola Cortés, criticando a Kabah. Llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años”, dijo el artista, para luego demeritar la carrera de la actriz: “Yo no me voy a meter con tu carrera, porque hay mucho qué decir; buen o en realidad no hay tanto qué decir… una mujer de musicales del 90, donde desapareciste”, declaró Quijano.