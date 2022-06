Joven actor de telenovelas se queda sin caminar

Al actor le fusionaron dos vértebras con cuatro tornillos y una placa de titanio.

El joven actor de telenovelas Diego de Erice se sometió a delicada operación en la columna que tardará un año en sanar, por lo que su proceso de rehabilitación tomará un tiempo. Al histrión le fusionaron dos vértebras con cuatro tornillos y una placa de titanio.

Desde hace siete años, de Erice ha venido padeciendo fuertes dolores de columna y en la pierna derecha, esto debido a accidentes que ha tenido a lo largo de su vida, así como ejercitarse sin protección. Hace unos días fue sometido a dos cirugías de columna, según la revista de espectáculos TvNotas.

“Todo me agarró en un momento de compromisos laborales. Un día me desperté, no podía apoyar bien la pierna derecha, me caí, estaba como apagada mi pierna; esto fue hace como nueve meses, me tuve que hacer exámenes. Los he tenido desde hace siete años, ya que he tenido accidentes y percances a lo largo de mi vida, esquiando en nieve, en motocicleta; he tenido mucho desgaste en la columna”, relató el actor.