Iggy Azalea deja ver sus atributos sin ropa interior en transparente y ajustado vestido

La cantante celebró su cumpleaños mostrando sus exuberantes curvas en un candente atuendo que no dejó nada a la imaginación.

Iggy Azalea celebró sus 32 años de vida el pasado 7 de junio y a través de Instagram compartió algunas imágenes, en una aparece junto a dos de sus pasteles y globos.

Sin embargo, una foto que subió antes fue la que acaparó toda la atención en las redes sociales hizo alarde de un vestido guinda de estampado ‘Naked’, que dejaba al descubierto sus poderosas curvas; además, de mostrar que no llevaba ropa interior.

Este atuendo fue diseñado por Sergio Castaño Peña, igual al que usó la actriz Bella Thorne en la premiere de la película Morbius.

“Honestamente, me sentía mal esta mañana en mi cumpleaños. ¡No porque tengo 32 años, me encanta ser una mujer adulta! Sino, a que parte de eso significa saber cuándo retirarse de situaciones que no agregan valor a la vida… ¡Y eso es jodidamente difícil a veces!”, se sinceró con sus seguidores.