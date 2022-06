Hija de famoso actor incursiona en la creación de contenido para adultos

La joven de 18 años puso frente a frente a sus padres ante su decisión de incursionar en la plataforma de contenidos para adultos.

Sami Sheen, hija del afamado actor Charlie Sheen, decidió ingresar al mundo de OnlyFans. Sin embargo, como era de esperarse esto no le agradó para nada al protagonista de la serie “Two and a Half Men” y, de acuerdo con algunos medios locales, él se encuentra muy molesto con su expareja Denise Richards. De igual manera aseguró que las cosas hubieran sido muy distintas en caso de que su hija viviera con él.

La joven sorprendió mucho a su progenitor y a sus conocidos, pues parece que esperó a cumplir los 18 años para inaugurar su cuenta. Aunque no tiene la aprobación de Sheen, él mismo aseguró que no puede hacer nada para impedir que avance con sus planes. Eso sí, le pidió por favor que no caiga en vulgaridades y que siempre cuida muy bien del contenido que vaya a publicar.

Se pronuncia la mamá de Sami Sheen

Como era de esperarse, la reacción de la modelo Denise Richards, madre de Sami, no se hizo esperar ante el reclamo de Charlie Sheen, pues aseguró que las decisiones de su hija no tienen nada que ver con que viva con ella, pues ya tiene 18 años. En este caso aseguró que lo único que puede hacer por ella es guiarla y confiar en su criterio.

Al igual que muchas mujeres que se encuentran en la plataforma OnlyFans, Sami Sheen utilizó su cuenta de Instagram para impulsar la otra, aprovechando que tiene más de 62 mil seguidores y que no le va nada mal en cada publicación que realiza, muchas de ellas usa bikinis, ropa de noche o simplemente aparece en la fiesta.

La última fotografía, donde aparece al pie de una piscina, fue la elegida para hacerse promoción: “Haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más”. Asimismo, si le dan clic a la imagen aparece el enlace de Instagram de OnlyFans, donde aparecen muchos de los usuarios que tienen registrada su cuenta.

