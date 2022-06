VIDEO. Karol G cantó “Sálvame” con Anahí en su gira por México

"Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir", dijo la colombiana.

El sábado, 11 de junio de 2022, se llevó a cabo el primer concierto de Karol G en la Arena Ciudad de México, como parte de la gira Bichota Tour Reloaded y para esta ocasión, la colombiana contó con una invitada muy especial para todos los mexicanos. Y fue nada más y nada menos, que la cantante de 39 años, Anahí, quien tras 11 años de estar alejada de los escenarios, se unió a la colombiana y sorprendió a todo el público quienes sin duda, se llevaron una enorme sorpresa.

Minutos antes de que la mexicana saliera al escenario, Karol G mencionó “Les tengo una sorpresa México, estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza para mantener cordura, la persona que está ahí, ustedes la aman tanto como yo y ha sido parte de mi crecimiento y pensaba que nunca en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla”.

El video

Acto seguido, comentó que Anahí llevaba 11 años fuera de los escenarios y aceptó su invitación “Ella es una reina y una diosa, vamos a llorar juntos”, y tan solo varios segundos después, varios clips de la mexicana aparecieron por todas las pantallas del recinto. Para posteriormente comenzar a sonar uno de los más grandes éxitos de RBD, “Sálvame”.

Entonces, Anahí apareció lentamente, mediante un elevador que se encuentra debajo del escenario, y sorprendió a todos los asistentes quienes comenzaron a gritar al unísono. Ambas interpretaron “Sálvame” y la emoción les ganó, pues soltaron más de una lagrima de la felicidad.

Al finalizar el tema, Anahí rompió en llanto y le dedicó unas emotivas palabras a Karol G “Solo les quiero decir algo, para mi ha sido un honor tremendo, hace 11 años que no me paraba en un escenario y les quiero decir que siempre están en mi corazón y lo que vivimos y construimos no se olvida nunca, nunca dejen de creer en sus sueños, todo es posible”.

