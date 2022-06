Justin Bieber sufre parálisis facial producto de un virus

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, causante de la parálisis facial de Justin Bieber?

Justin Bieber reveló un diagnóstico impactante en un video compartido en las redes sociales el viernes, 10 de junio de 2022. El cantante contó que le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt, que dejó el lado derecho de la cara paralizada, afectando un nervio en el oído.

El síndrome de Ramsay Hunt, según Mount Sinai , se describe como “una erupción dolorosa alrededor de la oreja, en la cara o en la boca. Ocurre cuando el virus varicela-zoster infecta un nervio en la cabeza”.

Bieber compartió su diagnóstico en un video de casi 3 minutos, explicando su diagnóstico y revelando que es la razón por la que tuvo que cancelar próximas presentaciones . También aseguró que “va a mejorar”, pero necesita tiempo para descansar y seguir adelante.

“Es por este virus que ataca el nervio de mi oído, mis nervios faciales, y ha causado que mi cara tenga parálisis. como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír en este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara. entonces, para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, solo físicamente, obviamente, no puedo presentarme. esto es bastante serio, como pueden ver. desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad. espero que ustedes entiendan”, declaró Bieber.