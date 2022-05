Irina Baeva cancela su boda con Gabriel Soto

Este es el grave motivo por el cual la actriz decidió cancelar su boda con Soto.

Hace unos días Irina Baeva reveló que tuvo que cancelar su boda civil con Gabriel Soto, debido a que su familia no pudo viajar de Rusia a México y ahora cuenta que su padre le hizo una solicitud muy peculiar al respecto. En una entrevista con la prensa, la actriz comentó que su progenitor sabe del sacrificio que habría que hacer para poder pagar los boletos de avión de él y del resto de sus seres queridos, por lo que le pidió que celebrara el enlace sin él; sin embargo, ella no accedió.

“Mi papá fue el primero que me dijo: ‘Haz la ceremonia sin mí, sin nosotros’, pero yo le contesté que no se trata de la ceremonia como tal, sino que esté la gente que más quiero y obviamente deseo que me acompañen en ese día tan especial“, dijo Irina.