¿Le pedía dinero? Christian Nodal filtra mensajes de Belinda

Christian Nodal y Belinda han dado nuevamente de qué hablar. El famoso compartió a través de su cuenta de Twitter una conversación con la cantante que tuvo lugar presuntamente en medio de la ruptura de su compromiso.

Esta publicación por parte del artista sucedió después de que Belinda Schüll, mamá de la actriz, le dio “me gusta” a un comentario de un internauta que calificó al cantante de “naco”. Además comentó: “El mundo de está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Tras que la publicación en donde “insulta” a Nodal se hiciera viral, el famoso que hace poco visitó Guatemala publicó la captura de unos mensajes de textos en los que la actriz le habría pedido dinero para arreglarse los dientes.

El cantante de 23 años envió un contundente mensaje a la familia de Belinda pidiendo que dejen de hablar de él. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Dejénme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, respondió Nodal.

Además compartió una imagen de una conversación íntima con Belinda en la que ella le pide apoyar a sus papás y una suma de dinero para una reparación dental. “Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?”, se lee.

En otro mensaje la actriz escribe que se arrepiente del dolor que le dejó su compromiso y le comenta que no piensa continuar con su relación amorosa. “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Y ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Por el momento, Belinda no ha comentado nada al respecto.

