Talina Fernández posará sin ropa a sus 77 años

La presentadora aseguró que la sesión de fotos será “tal con vestido de Eva”.

La conductora Talina Fernández sorprendió al público al revelar que posará desnuda a los 77 años, para una sesión de fotos que le hará su nieta María Levy. La mexicana ofreció una entrevista para la revista TVyNovelas en la que asegura que el cuerpo de una “vieja tiene muchas historias que contar”.

“Es súper creativa y disfruto mucho hablar con ella, tanto que hasta me va a hacer una sesión de fotos desnuda, tal con vestido de Eva”, contó a la publicación Fernández.

La presentadora dijo que se tratará de una sesión de fotos muy cuidada en la que no mostrará los pezones y la zona íntima de abajo, sino que retratará “lunares, cicatrices, desde la panza aguada; esa es la vejez con el alma joven. Mi cuerpo produjo niños, enfermedades, la operación a la que sobreviví… Realmente es maravilloso”, señaló.

“Tiene unos ojitos verdes papujos; es español, me cae muy bien, y a los 80 años es un amor extraordinario. Él es muy paseador, yo ya no. Comemos, bebemos café… ¡Y pues la maroma! No tenemos que andar esperando”, dijo.