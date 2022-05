“Que no vuelva con el naco”, mamá de Belinda revela su desagrado por Nodal

La mamá de la cantante expresó su desprecio hacia Christian Nodal.

Belinda Schüll, madre de Belinda, reveló qué es lo que piensa de su exyerno, Christian Nodal, en redes sociales. Es que una fan de la cantante de pop le mandó un mensaje a Schüll en el que alababa a la intérprete de “Bella Traición” y al mismo tiempo pedía que no regresara con su expareja, a quien llamó “naco”.

Concretamente, la usuaria Zara Gabriel Guzik comentó una publicación del Instagram de la mamá de Belinda diciendo: “Beli es lo máximo, please (por favor) que ya no vuelva con el naco de Nodal”. A lo que Schüll respondió utilizando tres emojis de aplausos hacia el insulto clasista.

En consecuencia, los fanáticos de Nodal lo defendieron en las redes, y respondieron a la mujer con mensajes como los siguientes: “Pero bien que le aceptaban el dinero al naco”; “Ella ya quisiera que ese naco mantenga a su hija y de paso a ella”; “Si es tan naco que le devuelvan el anillo”; “Qué mal se ve la señora aplaudiendo este tipo de comentarios clasistas y racistas”.

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la mamá de Belinda deja entrever su desagrado a Nodal. En una ocasión, justo después de que se anunció la ruptura de su hija con el cantante, Belinda Schüll condenó la deslealtad: “La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”, comunicó.

¿Belinda la más afectada?

Belinda y Christian Nodal se volvió una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, así como arrasó su idilio de amor, también pasó lo mismo con su ruptura amorosa. Aunque sin duda la más afectada mediáticamente fue Belinda. Esto debido al machismo y los dimes y diretes que salieron sobre el tema. Incluso, porque al cantante del regional mexicano ya se le ha visto con la que se dice es nueva novia.

