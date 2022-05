Sean “Diddy” Combs hace regreso triunfal a la música en los BBMAs

Después de anunciar su retiro del espectáculo, el cantante celebró su regreso con un emotivo mensaje al iniciar los premios Billboard Music Awards.

Sean “Diddy” Combs no solo está incursionando en una nueva faceta, pues esta noche es el anfitrión de los Billboard Music Awards, también encendió el show con una presentación especial.

Recordemos que en 2016, el cantante había anunciado su retiro de la música tras la muerte de su ex y mamá de sus hijos, Kim Porter.

Sin embargo, este año decidió regresar con álbum nuevo y otros proyectos que poco a poco irá anunciando.

Getting the 2022 #BBMAs started off the right way 💯@diddy@brysontiller@jackharlow@TEYANATAYLOR pic.twitter.com/Igfo48MZ2h

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 16, 2022