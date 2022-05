El candente vestido de Becky G que le hace una mala jugada

La cantante desfiló en la alfombra roja de los Billboard Music Awards luciendo un diminuto vestido con transparencias cuyo escote casi enseña de más.

Los Premios Billboard de la Música de este domingo incluirán actuaciones de Travis Scott, Ed Sheeran, Becky G y otros artistas que han disfrutado de un gran éxito en las listas de éxitos.

Una de las primeras en desfilar en la alfombra roja fue la cantante estadounidense de origen latino, y lo hizo luciendo demasiado sensual.

Ella llevó un diminuto vestido con plumas y detalles transparentes; sin embargo, el escote estuvo a punto de hacerle una mala jugada con uno de sus movimientos.

Mientras que los fotógrafos captan cada detalle, en las redes sociales apoyaron a su artista favorita halagando su belleza.

Becky G, quien lanzó el álbum “Esquemas” el viernes, interpretará su exitosa canción “MAMIII”, que encabezó la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Mientras que Ed Sheeran ofrecerá una actuación remota desde Irlanda del Norte, donde está de gira.

Otros actos que suben al escenario incluyen a Scott, quien está nominado en la categoría de música dance/electrónica, así como Miranda Lambert, Meghan Thee Stallion, Morgan Wallen y los queridos premios Grammy Silk Sonic.

Los nominados están determinados por las clasificaciones de las listas de Billboard y los ganadores se seleccionan en función de varios criterios, incluidas las ventas de álbumes y canciones digitales, el éxito de transmisión y transmisión al aire y las giras.

Sean “Diddy” Combs será el maestro de ceremonias del programa, que se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Arena y se transmitirá en vivo a partir de las 8 p.m. del Este, en NBC y su servicio de transmisión Peacock.

The @BBMAs are going down TONIGHT!! You never know who you’re going to see!! Tune in at 8PM ET/5PM PT on @NBC!! #bbmas pic.twitter.com/hiRT0PzFqX

— LOVE (@Diddy) May 15, 2022