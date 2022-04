Nacho preocupa a fans al pedir que oren por Chyno Miranda

Nacho pidió a los fanáticos rezar por la salud de su compañero Chyno Miranda, quien quedó con graves secuelas tras contraer COVID-19 en el 2020.

Según medios internacionales, la salud de Chyno Miranda ha empeorado. Se reportó que el cantante venezolano había sido internado en un hospital.

Tras la noticia, Nacho generó aún más preocupación al pedir que oren por la salud de su compañero.

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, hizo frente a los rumores de la ausencia de su colega.

Nacho brindó una entrevista a un medio internacional y contó que su amigo Chyno Miranda necesita del apoyo de todos sus fans para establecerse.

“Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren, que recen o manden su energía por un milagro”, dijo Mendoza sin dar más detalles.

¿Qué enfermedad padece el famoso?

Tras contraer el COVID-19 a inicios de la pandemia, Chyno Miranda sufrió de las graves secuelas que le dejó la enfermedad. Una de ellas fue encefalitis periférica, por lo cual tuvo que ser inducido al coma.

Al siguiente año, el artista tuvo una neuropatía periférica, que le quitó el habla, el poder caminar, entre otros. A raíz de estas enfermedades, Jesús Alberto Miranda Pérez (nombre real del cantante) tuvo que ir a terapia y alejarse de los escenarios.

En julio de 2021, Chyno Miranda contó desde su cuenta de Instagram cómo fue su lucha para salir adelante tras sufrir una encefalitis a causa del COVID-19.

“( La enfermedad) Eso hizo que llegara al punto de no poder caminar y me dio una encefalitis… Tuve mucha depresión, mucha tristeza. Cuando regresé a la casa tuve que aprender a bañarme, a hacer todo de nuevo, de verdad me sentí muy mal… Ha sido difícil todo este proceso, ha sido muy difícil de verdad, estoy bastante dolido, bastante consternado”, explicó.

A finales del 2021, Chyno Miranda y Natasha Araos concretaron el fin de su matrimonio ante las autoridades. Tiempo atrás, Chyno había confirmado que le fue infiel a su pareja, lo que ocasionó problemas posteriormente.

