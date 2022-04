MEMES. Usuarios reaccionan al conocer que Bad Bunny protagonizará película de Marvel

Los memes recalcan que el personaje de "El Muerto" que interpretará Bad Bunny, solo ha aparecido dos veces en los cómics.

El músico puertorriqueño, Bad Bunny, encarnará a “El Muerto“, convirtiéndose en el primer latino en protagonizar una película de superhéroes no animada de Marvel, anunció Sony Pictures en el arranque de la cumbre CinemaCon en Las Vegas.

“Dar vida a El Muerto es simplemente increíble”, dijo el famoso en la convención.

La película del intérprete de “Dákiti” será estrenada en enero de 2024, sin embargo sus fans podrán ver su trabajo en la gran pantalla este año en “Bullet Train”, una cinta de acción protagonizada por Brad Pitt y basada en una novela japonesa.

Las primeras imágenes presentadas en la apertura de la CinemaCon muestran a Pitt encarnando a un sicario que camina por las iluminadas calles de Tokyo, antes de enfrentar al ídolo de la música urbana en el vagón de un tren.

“No es mi primera pelea”, bromeó Bad Bunny, fan de la lucha libre quien también ha incursionado en el cuadrilátero.

“El Muerto” se desprende del universo de “Spider-Man“, cuyas secuelas fueron destacadas en el primer día de la CinemaCon.

Tras la noticia, los cibernautas recalcaron que el personaje de “El Muerto” que interpretará Bad Bunny, solo ha aparecido dos veces en los cómics.

Como era de esperarse, los usuarios no perdonaron que Sony haya seleccionado a Bad Bunny para protagonizar la nueva película de ‘El Muerto’ y los memes estallaron.

Entre los principales argumentos de los memes de Bad Bunny es que, el personaje de ‘El Muerto’ únicamente ha aparecido en dos cómics de Marvel.

A mi no me molesta Bad Bunny como El Muerto, me molesta que interprete a uno de los villanos más olvidables y poco conocidos de El Hombre Araña teniendo tantos otros villanos latinos más conocidos e interesantes

