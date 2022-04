Conoce al papá de Damián y Elián, los hijos de Kimberly Flores

La modelo guatemalteca celebró la confirmación de su segundo hijo y uno de los invitados resaltó entre todos, pues los fans aseguraban que era el ex de Kim.

Por todo lo alto, así celebraron Kimberly Flores y Edwin Luna la confirmación de su hijo Damián. Y aunque fue íntima y con pocos invitados, el lujo no faltó.

Las imágenes de la celebración familiar fueron compartidas por la modelo guatemalteca en su cuenta de Instagram, donde mostró la espectacular fiesta que organizó para su hijo.

Tal como vemos en las fotos, el cantante de la Trakalosa se vio muy contento en la fiesta, pues se evidenció bailando con su señora madre, hecho que compartió en Instagram.

El lugar lució hermoso, decorado con globos de color blanco, dorado y durazno, tonos que combinaron con la mantelería del espacio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que uno de los invitados que aparece en las imágenes llamó la atención de todos, pues los fans aseguraban que era al papá de Damián.

Pero no era nadie más que el padrino del pequeño. Pero como él también compartió algunas imágenes de su día, ahí se pudo comprobar que el verdadero papá se llama Alex Bosar.

Alex Bosar es un DJ y productor guatemalteco de 34 años que produce tracks estilo Tribal House. Su inspiración por la música nació en 2004, cuando escuchaba los CD’s de género Dance de su madre, y de sesiones de DJs en emisoras de Guatemala.

La relación que la ex pareja de Kim tiene con ella la dio a conocer en redes sociales durante el cumpleaños de su hijo, en septiembre del año pasado.

Y es que en su Instagram compartió una fotografía con Damián en donde le agradeció a Kimberly Flores y a Edwin Luna por cuidar de sus hijos.

“También quiero agradecer públicamente a Kimberly por ser una excelente madre, una excelente persona, de gran corazón y quien siempre está incondicionalmente para ellos. Ya quisiera yo tener un poco de la bondad y la generosidad que Kimberly tiene.

Por supuesto agradezco también a Edwin Luna por ser una excelente persona, un excelente ser humano, por el amor genuino que le tiene a Damián y a Elian, estar con ellos incondicionalmente y estar en el lugar donde yo no he podido. No de balde el gran cariño de la gente y todo su éxito, es muy merecido por la excelente persona que es”, afirmó.